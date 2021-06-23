Kayseri'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kayseri'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 38 ND 533 plakalı otomobil, Aşık Veysel Bulvarı'nda, A.K'nin kullandığı 38 ABC 922 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan L.Ç. isimli yolcu, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kayseri'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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