Kayseri'de Halk Günü Toplantısı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.



Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Vali Kamçı vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.



Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, bu toplantılar sayesinde halkla daha sık bir araya geldiklerini belirterek, tüm konulara imkanlar çerçevesinde, en uygun çözümlerin bulunabileceğini kaydetti.