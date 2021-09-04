Kayseri'de halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
TOKİ Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan halı sahada futbol oynayan gençler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, evden getirdiği tüfekle karşı takımdakilere ateş açtı.
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, kavgada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan B.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin