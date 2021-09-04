Kayseri'de halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'de halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

TOKİ Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan halı sahada futbol oynayan gençler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, evden getirdiği tüfekle karşı takımdakilere ateş açtı.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, kavgada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan B.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Emine Erdoğan Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Haluk Levent Metin Çekmez
Spor Muslera Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri'de halı sahada çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 01:03:58. #1.16#

title