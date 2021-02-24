Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüden biri tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde belirledikleri iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (39) ile aynı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan H.S. gözaltına alındı.
H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan, yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlıktan 16 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nında yakalandığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin