Kayseri'de hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Kayseri'de hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 37 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.F'nin (54), Gülük Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

Hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

B.F, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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