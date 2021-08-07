Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.G.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, firari hükümlünün Kayseri Devlet Hastanesi önünde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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