Kayseri'de hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kayseri'de hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

18.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:52
Kayseri'de hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de, hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'nin, Kıranardı Mahallesi Köprülü Caddesi'nde bir adreste olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu ara sokakta yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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