Kayseri'de Hak-İş'ten "27 Mayıs" açıklaması Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik mesajında, 27 Mayıs askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen tarihin, toplumun hafızasında kara bir leke olarak kaldığını belirtti.

Türkiye'de birçok darbenin yaşandığını aktaran Çelik, 15 Temmuz gecesinde genci ve yaşlısıyla halkın ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara dökülerek silahların karşısına dikildiğini ifade etti.

Çelik, 27 Mayıs askeri darbesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbedir. Demokrasimize ilk darbe 27 Mayıs tarihinde vurulmuş, Türk demokrasisinde yaşanan travmaların başlangıcı 27 Mayıs'ta olmuştur. Darbenin gerçekleştirilmesinin hemen ardından, demokrasimizin gelişmesi ve yerleşmesi açısından önemli bir rolü olan Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmesi toplumsal tarihimizde her zaman derin bir iz bırakmış ve kara bir leke olarak hatırlanmıştır. TBMM darbecilerin hedefi olmuş, meclis silah zoru ile kapatılmış ve meclisten güvenoyu alan hükumet yok edilmiştir. Ağır aksak da olsa işleyen demokrasimiz çok ağır bir yara almış, darbecilerin eline kan bulaşmıştır. Ülkemiz bu kahredici, utanç verici darbenin sonuçlarını millet olarak çok ağır bir şekilde ödemiştir."

Çelik ayrıca Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak darbe, muhtıra gibi bütün antidemokratik müdahaleleri, girişimleri, oluşumları reddettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA