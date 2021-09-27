Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı anne ve üç çocuğu yaralandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda seyreden M.Ç. idaresindeki 38 EA 277 plakalı hafif ticari araç karşıya geçmeye çalışan anne H.Y ile çocukları A.Y, R.Y. ve K.Y'ye çarptı.

Kazada yaralanan anne ve çocuklarıyla sürücü M.Ç. ve araçta bulunan E.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.