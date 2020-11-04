Kayseri'de hafif ticari araç sürücüsü öldürülmüş halde bulundu
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Kayseri'de hafif ticari araç sürücüsü öldürülmüş halde bulundu

04.11.2020 01:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:59
Kayseri'de hafif ticari araç sürücüsü öldürülmüş halde bulundu

KAYSERİ'de, hafif ticari araç sürücüsü Sedat Akbalık (33), yolda duran aracında başına tabanca ile ateş edilerek, öldürülmüş halde bulundu.

KAYSERİ'de, hafif ticari araç sürücüsü Sedat Akbalık (33), yolda duran aracında başına tabanca ile ateş edilerek, öldürülmüş halde bulundu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi Erciyes Bulvarında meydana geldi. Yolda duran 38 LF 830 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin başından silahla vurulmuş halde gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın şoförü olduğu belirlenen Sedat Akbalık'ın tabancayla vurularak öldüğünü belirledi.Aracın içinde ve çevresinde çalışma yapan polis, herhangi bir silah bulamayınca Akbalık'ın öldürüldüğü yönünde çalışma başlattı başlattı. Hayatını kaybeden Akbalık'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kayseri'de hafif ticari araç sürücüsü öldürülmüş halde bulundu
Kayseri'de hafif ticari araç sürücüsü öldürülmüş halde bulundu
Kayseri'de hafif ticari araç sürücüsü öldürülmüş halde bulundu
Kayseri'de hafif ticari araç sürücüsü öldürülmüş halde bulundu
Kayseri'de hafif ticari araç sürücüsü öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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