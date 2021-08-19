Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı (3)
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Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı (3)

Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİKayseri'de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan Sümeyra C. (30), kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kayseri'de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan Sümeyra C. (30), kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, yaralı 10 kişinin tedavisi sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı (3) - Haberler
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