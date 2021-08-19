Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (2)
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Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (2)

Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KİMLİKLERİ BELLİ OLDUKayseri'de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaşamını yitiren 3 kişinin Fatma B., Fatma Ö. ve Şerife S. olduğu belirtildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kayseri'de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaşamını yitiren 3 kişinin Fatma B., Fatma Ö. ve Şerife S. olduğu belirtildi. Kazada yaralanan kişilerin ise sürücü Ejder B. (61) ile Sümeyra C. (30), Hasan Ş. (12), Hasan Hüseyin Ş. (11), Ebrar Ş. (13), Ecrin Ş. (6), Zümra Ö. (5), Halis C. (4), Asya Sudem Ö. (2), Ayşe C. (1) ve İsrafil Ö. (1) olduğu bildirildi. 9'u çocuk, 12 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

TATİLE GİDİYORLARDIAraçta bulunanların, Kahramanmaraş'tan tatil için Nevşehir'in Kozaklı ilçesine gitmek için yola çıktıkları kaydedildi.

Ayrıca, jandarma ekiplerinin yaptığı ilk çalışmada hafif ticari araçta mekanik bir arızanın olmadığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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