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Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Battalgazi Bulvarı'nda N.S'nin idaresindeki 38 AFL 556 plakalı hafif ticari araç, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti.

Hafif ticari araç, daha sonra karşı yönden gelen S.G. yönetimindeki 38 R 0090 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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