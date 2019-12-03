Kayseri'de "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı

03.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:24

Kayseri'de Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Yayan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde verdiği konferansta, ilk telif hakkı çalışmalarının Avrupa devletlerinde başladığını söyledi.

Günümüzde sanat piyasasının ekonomik boyutunun 2016 yılında 56,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Yayan, "Forbes'in her yıl yayınladığı Türkiye Sanat Raporu incelendiğinde sadece 2017 yılında müzayede satışlarından Türk ressamların 69 milyon lira ciroya ulaştığı anlaşılmıştır." diye konuştu.

Konferansın ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.

Programa Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA