Kayseri'de güvercinleri polisler besledi
KAYSERİ'de, sokağa çıkma yasağı sonrası boşalan meydanda aç kalan güvercinleri, polisler besledi.
19.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:58
KAYSERİ'de, sokağa çıkma yasağı sonrası boşalan meydanda aç kalan güvercinleri, polisler besledi.
- Kayseri
İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 şehirden biri olan Kayseri'de, sessizlik hakim. Kentin cadde ve sokakları dün olduğu gibi bugün de bomboş kaldı. Polis ekipleri de il genelinde önlem alarak, denetim gerçekleştirdi. Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polis ekipleri, aç kalan güvercinleri elleriyle besledi.
- Kayseri
Kaynak: DHA