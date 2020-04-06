Kayseri'de güvercinler için yemleme yapıldı
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvercinlerin aç kalmaması için yemleme yapıldı.
06.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:31
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvercinlerin aç kalmaması için yemleme yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü nedeniyle insanlık zor bir dönem geçirirken, güvercinlerin aç kalmaması için şube müdürlüğü ekipleri yemleme çalışması yaptı.
Ekipler, şehir merkezinde güvercinlerin sıklıkla geldiği çeşitli noktalara 100 kilogram buğday bıraktı.
Kaynak: AA