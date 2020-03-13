Kayseri'de gümrük kaçağı yedek parça operasyonu Kayseri'de gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 araç motoru ve 13 şanzıman ele geçirildi.

Kayseri'de gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 araç motoru ve 13 şanzıman ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Oto Sanayi Sitesi'nde iki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık değeri 450 bin lira olduğu öğrenilen 39 araç motoru ve 13 şanzıman ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA