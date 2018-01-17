Kayseri'de Gümrük Kaçağı 700 Paket Sigara Ele Geçirildi
KAYSERİ'de, polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında Suriye uyruklu A.R. yönetimindeki Gaziantep plakalı otomobili durdurdu.
KAYSERİ'de, polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında Suriye uyruklu A.R. yönetimindeki Gaziantep plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, A.R. gözaltına alındı.
- Kayseri