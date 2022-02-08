Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi

AA, Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi

Kayseri Havalimanı'nda bir yolcunun valizlerinde gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'nda bir yolcunun valizlerinde gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri Havalimanı'nda yapılan operasyonda, bir yolcunun 3 valizinde yurda kaçak yollardan sokmaya çalıştığı 1175 elektronik sigara bulundu.

Elektronik sigaralara el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Güncel

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı, Kayseri, Sigara, Güncel, Haber

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