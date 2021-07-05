Kayseri'de GSB spor okulları coşkusu

Kayıtlarının 1 Temmuz 2021 tarihi ile başladığı GSB Spor Okullarının ilk gün coşkusu yaşandı.

Kayıtlarının 1 Temmuz 2021 tarihi ile başladığı GSB Spor Okullarının ilk gün coşkusu yaşandı.

Yapılan bakım onarım çalışmalarıyla daha modern bir tesis haline dönüşen Çok Amaçlı Spor Salonunu bugün çocuklar doldurdu. Çok Amaçlı Spor Salonu, cimnastik, atıcılık, eskrim gibi birçok branşta verilen kurslarla gençler zamanlarını sporla dolu dolu geçiriyor. GSB Spor Okullarının ilk gününde İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda antrenman yapan sporcuları ziyaret ederek, sporcularla sohbet eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Çocuklarımızdaki bu mutluluk, coşku için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Onların spor kültürünü, hareketli bir yaşam tarzını benimsemesi sağlıklı bir neslin yetişmesi demek. İnşallah İl Müdürlüğü olarak aralıksız çalışmalarımıza devam ederek çocuklarımıza güzel, nezih, modern tesislerde, alanında uzman antrenörlerle hizmet edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı