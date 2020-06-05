Kayseri'de gömülen cenin parçasının anne karnında öldüğü belirlendi
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Kayseri'de gömülen cenin parçasının anne karnında öldüğü belirlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş tarlada toprağa gömülü bulunan cenin parçasının 14 hafta 2 günlükken anne karnında öldüğü, hamileliğe doktorlar tarafından yasal bir şekilde son verildiği ve toprağa gömüldüğü belirlendi.

Kayseri'de gömülen cenin parçasının anne karnında öldüğü belirlendi
05.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:03

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş tarlada toprağa gömülü bulunan cenin parçasının 14 hafta 2 günlükken anne karnında öldüğü, hamileliğe doktorlar tarafından yasal bir şekilde son verildiği ve toprağa gömüldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşparmak Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, tarlada bir ağacın altında şüpheli hareketler yapan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ağaç altında kazı yapıldığını fark edince inceleme başlattı. Ekipler, toprağa gömülmüş cenin buldu. Toprağın altından çıkarılan cenin, inceleme yapılmak üzere adli tıpa götürüldü. Adli birimlerden edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu şüpheli V.A.'nın 14 haftalık hamile olduğu, kanaması olması nedeniyle gittiği Kayseri Şehir Hastanesinde hamileliğe cerrahi müdahale ile doktorlar tarafından son verildiği, V.A.'nın ise cenin parçasını gömmek üzere görevlilerden aldığı öğrenildi. Uzmanlardan alınan bilgiye göre, V.A.'nın 14 hafta 2 günlük hamileliğinde bebeğin anne karnında öldüğü ve tıbbi kürtaj işlemi yapıldığı, anne karnındaki bebeğin henüz fetüs durumunda olduğu ve canlı doğmadığı, canlı doğması halinde yaşama kudretine sahip olmadığı belirtildi.

Düşük doğumu gerçekleştiren V.A.'nın ifadesinde cenin parçasını gömmesi için kayınvalidesi V.E.'ye verdiği, V.E.'nin de cenin parçasını boş araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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