Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kayseri, 3. Sayfa

Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı

Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamadan sonra, Kayseri'de şehre giriş ve çıkışlarda uygulanacak yasaklardan önce son giriş kontrolleri yapıldı.

04.04.2020 01:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:27
Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı

Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamadan sonra, Kayseri'de şehre giriş ve çıkışlarda uygulanacak yasaklardan önce son giriş kontrolleri yapıldı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanının 31 ilin 15 günlüğüne giriş ve çıkışlarında uygulanacak olan yasaklardan önce, Kayseri şehir merkezine giriş ve çıkışlarda son kontroller yapıldı. Araçların içindeki vatandaşlar yasaklar hakkında bilgilendirilerek ateş ölçümleri yapılırken, kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı

Kaynak: İHA

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Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı
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