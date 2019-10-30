Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Kayseri'de akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

30.10.2019 22:00
Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Kayseri'de akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar Kavak Mahallesindeki evlerinde, dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 6 kişilik Çakır ailesi, sabah karın ağrısı şikayetiyle Yeşilhisar Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede yapılan kontrollerde aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Ailenin 5 yaşındaki çocuğu Saliha Çakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, aile bireylerinin akşam yemeğinde makarna ve nar yedikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et