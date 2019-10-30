Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi
Kayseri'de akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kayseri'de akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar Kavak Mahallesindeki evlerinde, dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 6 kişilik Çakır ailesi, sabah karın ağrısı şikayetiyle Yeşilhisar Devlet Hastanesine gitti.
Hastanede yapılan kontrollerde aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Ailenin 5 yaşındaki çocuğu Saliha Çakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, aile bireylerinin akşam yemeğinde makarna ve nar yedikleri öğrenildi.