Kayseri'de gıda zehirlenmesi
Kayseri'de yedikleri dönerden zehirlenen 10'u lise öğrencisi 12 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'de yedikleri dönerden zehirlenen 10'u lise öğrencisi 12 kişi tedavi altına alındı.
Yahyalı ilçesinde 12 kişi, karın ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yahyalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemelerde, 12 kişinin aynı restorandan döner yedikleri ve zehirlendikleri tespit edildi.