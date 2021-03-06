Kayseri'de gıda denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de gıda denetimi yapıldı

06.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:34
Kayseri'de gıda denetimi yapıldı

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gıda denetimine katıldı.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gıda denetimine katıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile kontrollü normalleşme döneminde "dinamik denetim modeli" temel esasları kapsamında gıda denetimleri başladı.

Gıda kontrol ekipleri tarafından genel ve özel hijyen kurallarına uyulması, maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, ürünlerin tüketicilere sunumu esnasında muhafaza koşulları ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla kontrol ve denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, işletme sahipleri ve personele Kovid-19 salgını tedbirleri ve işletme içi salgın planı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetime katılan Şahin, normalleşme döneminde daha yoğun bir denetim modeline geçtiklerini belirterek, "Birlikte yapacağımız fedakarlık ve hassasiyetle temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak bu süreci inşallah tez zamanda atlatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kenan Doğulu Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de gıda denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:35:56. #1.14#
title