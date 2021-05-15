Kayseri'de Gençlik Haftası'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Kayseri'de, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Kayseri'de, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve kurum çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi.

Kabakcı, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kabakcı, salgın nedeniyle kurallara uyarak buruk da olsa bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgının kalkmasıyla kutlamaları coşkuyla yapmaya devam edeceklerini belirten Kabakcı, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak dijital ortamda da olsa 17 Mayıs itibariyle başlayan süreçte bir çok etkinliği birlikte yürüteceğiz. Birtakım sportif faaliyetlerimiz ve gençlerimizle yaptığımız etkinliklerimiz olacak. Bunu da mutlaka gerçekleştiriyoruz çünkü 19 Mayıs Ulu Önder Atatürk'ün Anadolu'ya çıkışı, aynı zamanda Milli Mücadele'nin başlangıcının en önemli günlerinden biri."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün