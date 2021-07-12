Kayseri'de genç çift teleferikte evlendi

KAYSERİ'de, Ramiz Yüksel (30) ve Hacer Yüncü (25), teleferikte kıyılan nikah ile evlendi.

KAYSERİ'de, Ramiz Yüksel (30) ve Hacer Yüncü (25), teleferikte kıyılan nikah ile evlendi.

Kayseri'de yaşayan gıda mühendisi Ramiz Yüksel ve çocuk gelişimcisi Hacer Yüncü, kendilerine güzel bir anı bırakmak amacıyla teleferikte evlenmeye karar verdi. Mutlu çift için teleferik kabini süslendi.

Ramiz Yüksel ve Hacer Yüncü, Erciyes Hacılar Kapı'ya gelerek nikah memuru ve şahitlerle birlikte teleferiğe bindi. 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferik hareket ederken, çiftin nikah işlemleri başladı.

Çift, teleferikte kıyılan nikah ile evlendi. Mutlu olduğunu belirten damat Ramiz Yüksel, "Kendimize güzel bir anı bırakmak için teleferikte evlenelim istedik. Onun için Erciyes Hacılar Kapı'ya geldik. Burada süslenen teleferiğe bindik. Teleferik hareket ederken nikahımız kıyıldı. Çok güzel bir duygu. Kendimize unutamayacağımız bir anı bıraktık. Çok heyecanlıyız. Düğünümüzde Türkiye'nin en yüksek rakımlı restoranı olan H2650'de yapıldı. Mutluluğumuzu Erciyes'in zirvesine yazdıralım diye düşündük" ifadelerini kullandı.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı