Kayseri'de "Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" çevrim içi yapıldı

Erciyes Teknopark tarafından "Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" düzenlendi.

Erciyes Teknopark tarafından "Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" düzenlendi.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Erciyes Teknopark, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" çevrim içi yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, etkinlik hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da yaptıkları konuşmalarında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Erciyes Teknopark olarak bölgede teknoloji ve yenilik tabanlı işletmelere yatırım yapılmasını ve bu işletmelerin de uzun vadeli büyüyebilmeleri gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Teknopark'ın çalışmaları hakkında bilgi veren Çalış, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 14. ve Anadolu'nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olan Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN), teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım arayan girişimcilere, bünyesinde yer alan yatırımcılar tarafından fon sağlanması adına Erciyes Teknopark çatısı altında hizmet vermektedir. Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) bir yandan bilgi, deneyim ve sermaye sahibi kişilere lisans alarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da finans desteği ile katma değerli projelerin hayata geçirilmesi ve büyümelerine katkı sağlanması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Erciyes Melek Yatırım Ağı'nda bugün itibari ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nitelikli yatırımcı lisansı verilen 53 melek yatırımcı bulunmaktadır. Sırada bekleyen 27 yatırımcının da melek yatırımcı lisansları alınarak ekosistem desteklenmeye devam edecektir. ERBAN pandemi döneminde 3 girişime yatırım yaparak girişimcileri desteklemeye devam etmiştir."

Çalış, Kayseri'de, ulusal çapta böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını, etkinlikte sektörün önemli temsilcilerinin, yatırımcıların bir araya geldiklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, "Teknoloji, inovasyon ve bölgesel kalkınma fonu", "Paya dayalı kitle fonlanması", "Erban yatırım söyleşileri", "Yeni nesil finansal mimari", "Daralan ekonomiden kurtulma yolları", "Teknolojiye yatırım yapmanın avantajları" konularındaki sunumlar ile devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin