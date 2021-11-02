Kayseri'de geçen ay çeşitli suçlardan 267 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Jandarma Komutanlığı, ekim ayında çeşitli suçlardan 267 kişinin gözaltına alındığını, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 307 kişinin de yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, terör, kasten adam öldürme ve yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satmak, kullanmak ve bulundurmak, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan şüpheli 267 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 307 zanlı da yakalandı. Ayrıca kayıp 12 kişiden 8'i bulunarak ailelerine teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gerekli denetimler yapıldı, 17 kişiye karantina kurallarına uymamak ve 2 kişiye maske takmamak suçundan idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında yapılan 24 bin 376 sorgulamada arama kaydı bulunan 32 kişi yakalandı. Kontrolü yapılan 11 bin 814 araçtan 136'sı trafikten men edilirken, 575 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

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