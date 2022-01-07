Kayseri'de geçen ay 40 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de geçen ay 40 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kayseri'de geçen ay 40 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de polis ekiplerinin aralık ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarında 40 şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin aralık ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarında 40 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen ay uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 9,5 gram metamfetamin, 1,5 gram sentetik kannobinoid, 8,5 gram esrar, 31,41 gram eroin, 13 tabanca, 6 tüfek ile 16 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda haklarında adli işlem yapılan 226 şüpheliden 40'ı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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