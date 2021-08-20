Kayseri'de geçen ay 25 bin 43 sürücüye trafik cezası uygulandı
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Kayseri'de geçen ay 25 bin 43 sürücüye trafik cezası uygulandı

Kayseri'de geçen ay 25 bin 43 sürücüye trafik cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de geçen ay kural ihlali yapan 25 bin 43 sürücüye trafik cezası uygulandığı bildirildi.

Kayseri'de geçen ay kural ihlali yapan 25 bin 43 sürücüye trafik cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 103 bin 983 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Kontrollerde, kurallara uymayan ve eksiği görülen 25 bin 43 sürücüye idari para cezası uygulandı, 870 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan, temmuz ayında 938 trafik kazası meydana geldi ve 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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