Kayseri'de gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi Obruk Sokak'ta, bir gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Gecekonduda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan