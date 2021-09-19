Kayseri'de gaziler yemekte buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de gaziler yemekte buluştu

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de gaziler yemekte buluştu

Kayseri Valiliği, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte gazileri bir araya getirdi.

Kayseri Valiliği, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte gazileri bir araya getirdi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Vali Şehmus Günaydın, canlarını vatanları uğruna feda etmekten çekinmeyen gazilerin ve aziz şehitlerin vatanın gerçek sahipleri olduğunu söyledi.

Günaydın, "Sizlerin bize miras bıraktığı bu cennet vatanda hepimiz görevimizin, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua yapılmasıyla program sona erdi.

Kayseri'de gaziler yemekte buluştu

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Vladimir Putin
Magazin Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Sultan Selim Güzel Sözler Gazeteler Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de gaziler yemekte buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:49:41. #1.12#