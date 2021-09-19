Kayseri'de gaziler yemekte buluştu

Kayseri Valiliği, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte gazileri bir araya getirdi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Vali Şehmus Günaydın, canlarını vatanları uğruna feda etmekten çekinmeyen gazilerin ve aziz şehitlerin vatanın gerçek sahipleri olduğunu söyledi.

Günaydın, "Sizlerin bize miras bıraktığı bu cennet vatanda hepimiz görevimizin, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua yapılmasıyla program sona erdi.