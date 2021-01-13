Kayseri'de garsonu tabancayla öldüren sanığa 25 yıl hapis
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Kayseri'de garsonu tabancayla öldüren sanığa 25 yıl hapis

13.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:42
Kayseri'de garsonu tabancayla öldüren sanığa 25 yıl hapis

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, garson Cumali Oruç'u tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Musa Kemer, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, garson Cumali Oruç'u tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Musa Kemer, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kemer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanının sön sözünü sorduğu sanık, öldürdüğü Oruç ile aralarında bir husumet olmadığını, havaya ateş ettiğini, kazara olayın meydana geldiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Kemer'e, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Melikgazi ilçesinde 22 Mart 2020'de bir restoranda giden ve alkollü olduğu öne sürülen Musa Kemer'in yanında bulunan tabanca ile ateş etmesi sonucu garson Cumali Oruç yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Oruç, hayatını kaybetmiş, saldırgan Kemer ise tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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