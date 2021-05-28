Kayseri'de fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı
Kayseri'de bir apartmanın önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.
Kayseri'de bir apartmanın önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.
Fevziçakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bir binanın bahçe duvarının üzerine bırakılan çantayı gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin