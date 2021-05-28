Kayseri'de fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı
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Kayseri'de fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı

Kayseri'de fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir apartmanın önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Kayseri'de bir apartmanın önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Fevziçakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bir binanın bahçe duvarının üzerine bırakılan çantayı gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.

Kayseri'de fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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