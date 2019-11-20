Kayseri'de fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev kapatıldı

20.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:54

Kayseri'de polis ekiplerinin 1 ayda yaptığı çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev kapatılırken, aranması bulunan 688 şahıs yakalandı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, 2'si kasten öldürme, 1'i taksirle öldürme ve 2'si kasten yaralama olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 5 olayda yakalanan 8 şüpheliden; 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Ekipler, meydana gelen olaylar ile ilgili de 2 adet bıçak ele geçirdi.



Gasp Büro Amirliği ekipleri ise yaptığı çalışmalarda, 2'si yağma, 2'si tehdit ve 1'i iftira olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 5 olayda 17 şüpheli yakalayarak, adli mercilere sevk etti.



Fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev kapatıldı



Ahlak Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda, 1'i cinsel taciz, 5'i fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, 4'ü kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 1'i 1072 sayılı Kanuna muhalefet ve 1'i 7258 sayılı Kanuna muhalefet olmak üzere toplam 12 olaya ve 19 fuhuş olayına idari işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 67 şahıstan 5'i tutuklanırken, 2 kişinin ise hakkında adli kontrol kararı verildi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 evde ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de, 3'ü evden hırsızlık, 8'i işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 7'si açıktan hırsızlık, 17'si otodan hırsızlık olayına müdahale etti. Çalışmalarda yakalanan 45 şahıstan 11'i tutuklandı.



Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nin ekipleri de 6'sı oto, 9'u motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 15 olaya müdahale etti. Kayseri'den çalıntı olan 5 adet oto ile 10 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 23 şahıstan 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 688 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 242'si tutuklandı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği: 3'ü dolandırıcılık, 1'i tırnakçılık olmak üzere işlem yapılan toplam 4 olayda yakalanan, 10 şüpheliden 1'i tutuklanmış, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda, kayıp müracaatı alınan 91 şahıstan 83'ü bulundu. 8 kayıp şahsın arama çalışmalarına ise devam ediliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA