Kayseri'de fuhuş yapılan 12 ev kapatıldı, 95 kayıp şahıs bulundu

17.10.2019 12:45

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı belirlenen 12 ev kapatıldı. Ayrıca Kayıp Şahıslar büro Amirliğince yapılan çalışmalarda ise kayıp olarak aranan 103 şahıstan 95'i bulunarak ailelerine teslim edildi.



Belirtilen tarihlerde Cinayet Büro Amirliğince 5'i kasten öldürme, 3'ü ise kasten yaralama olmak üzere toplam 8 olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda yakalanan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Olaylar ile ilgili 2 adet tabanca, 8 adet bıçak ele geçirildi.



Gasp Büro Amirliğince belirtilen tarihlerde 1'i yağma, 3'ü görevi yaptırmamak için direnme, 1'i tehdit olayı olmak üzere işlem yapılan 5 olayda 13 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.



Ahlak Büro Amirliğince 4'ü kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 1'i 1072 SKM olmak üzere toplam 5 olaya adli işlem; 21 fuhuş olayına ise idari işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 28 şahıstan 1'i hakkında adli kontrol kararı verilirken fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.



Hırsızlık Büro Amirliği 9'u ikametten hırsızlık, 8'i işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 5'i açıktan hırsızlık, 1'i güveni kötüye kullanma olayı olmak üzere işlem yapılan 23 olayda yakalanan 30 şahıstan 9'u tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise 7'si oto, 5'i motosiklet hırsızlığı olmak üzere meydana gelen 12 olayda kentten çalıntı olan 5 adet oto ile 8 adet motosikleti bularak sahiplerine teslim etti. Olaylarda gözaltına alınan 29 şahıstan 9'u tutuklandı.



Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 670 şahsı yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 229'u tutuklandı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinec işlem yapılan 3 dolandırıcılık olayında yakalanan 12 şahıstan 7'si tutuklandı.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise kayıp müracaatı alınan 103 şahıstan 95'i bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA