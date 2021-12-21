Kayseri'de fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Kayseri'de fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 10 zanlı yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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