Son Dakika | Kayseri'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kayseri'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu Ö.A., S.A., F.S., Z.K., Y.D., M.D., G.Ö., S.Ö., S.Ö. ve K.Ö.'nün sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları ilanlarla ve bu mecralar aracılığıyla verilmiş ilanlarla Kayseri ve çevre illerden müşteri bularak para karşılığında fuhuş amaçlı kadınları pazarladıkları, maddi durumu iyi olmayan kadın şahısların çaresizliklerinden yararlanarak fuhşa sürüklediklerini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların fuhşa aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, geçimlerini bu yolla temin ederek haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi ikametlerini veya tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, evini kullandıran erkeklere kadınları sundukları, birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını tespit etti.

Ekipler fiziki ve teknik takip sonucunda düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüpheli 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Son Dakika | Kayseri'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Son Dakika | Kayseri'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Son Dakika | Kayseri'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Son Dakika | Kayseri'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Son Dakika | Kayseri'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

 Yemek siparişi veren genç kız kuryenin tacizine uğradı! Caddede karşılaşınca olanlar oldu

Yemek siparişi veren genç kız kuryenin tacizine uğradı! Caddede karşılaşınca olanlar oldu

 Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title