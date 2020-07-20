Kayseri'de freni tutmayan kamyon devrildi: 1 ölü
Kayseri'de freni boşalan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
20.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:35
Kayseri'de freni boşalan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Dikme Mahallesi ile Kuzuoluk Mahallesi arasındaki yolda, İhsan Dağdelen'in kullandığı 38 ABB 270 plakalı kamyonun freni boşaldı.
Sürücü Dağdelen, kamyondan atladıktan sonra araç yol kenarına devrildi.
Kamyonda bulunan Süleyman Turgut, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA