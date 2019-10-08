Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var

Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var

Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı varKAYSERİ - Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yayı. Kazada çok sayıda yaralı var. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı.

08.10.2019 14:33
Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var

Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var

KAYSERİ - Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yayı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı. Çok sayıda yaralının olduğu olduğu olay yerine 6 adet ambulans sevk edildi.

Kaynak: İHA
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