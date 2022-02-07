Kayseri'de freni boşalan pikap çocuk parkına girdi, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kayseri'de freni boşalan pikap çocuk parkına girdi, 2 kişi yaralandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de freni boşalan pikap çocuk parkına girdi, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde freni boşalan park halindeki aracın çocuk parkındaki kameriyeye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde freni boşalan park halindeki aracın çocuk parkındaki kameriyeye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Vilayet Sokak'taki bir binanın önünde park halinde duran B.T'ye ait 38 AGF 595 plakalı pikap, freni boşalarak çocuk parkındaki kameriyeye çarptı. Bu sırada kameriyede oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen bir kadın ile çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, Talas, Güncel, Haber

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