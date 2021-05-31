Kayseri'de freni boşalan otomobil 3 araca çarptı: 1 yaralı
Kayseri'de freni boşalan otomobilin 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kayseri'de freni boşalan otomobilin 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'nde Ü.K. yönetimindeki 58 YD 639 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu 3 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Ö.Y. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya