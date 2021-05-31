Kayseri'de freni boşalan otomobil 3 araca çarptı: 1 yaralı
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Kayseri'de freni boşalan otomobil 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kayseri'de freni boşalan otomobil 3 araca çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de freni boşalan otomobilin 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de freni boşalan otomobilin 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'nde Ü.K. yönetimindeki 58 YD 639 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu 3 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Ö.Y. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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