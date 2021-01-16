Foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı
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Foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı

16.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:29

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde foseptiğe düşen Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi personelini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde foseptiğe düşen Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi personelini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Karatay mevkisinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek foseptiğe düşen işçi A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düzenek kurarak A.A'yı çukurdan çıkardı.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan A.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı
Foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı
Foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı
Foseptiğe düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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