Kayseri'de forkliftin altında kalan işçi ağır yaralandı
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, kullandığı forkliftin altında kalan işçi ağır yaralandı.
19.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:21
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, kullandığı forkliftin altında kalan işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde çalışan Dündar Ö. (40), kaldırım düzenlemesi yaparken kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kaldı.
Olayı fark eden iş arkadaşları başka bir forklift kullanarak Dündar Ö'yü iş makinesinin altından çıkardı.
Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA