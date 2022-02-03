Kayseri'de fırtınada üzerine tuğla düşen 2 otomobil hasar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de fırtınada üzerine tuğla düşen 2 otomobil hasar gördü

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de fırtınada üzerine tuğla düşen 2 otomobil hasar gördü

Kayseri'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün başlayan fırtınanın hızı zaman zaman saatte 100 kilometreye kadar ulaştı. Güney ve güneydoğudan esen kuvvetli rüzgarın akşam etkisini yitirmesi bekleniyor.

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir inşaattaki tuğlalar park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, araçlarda hasar oluştu.

Kentte fırtına dolayısıyla vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti. Esnaf, dükkanlarının önlerine koydukları ürünlerin rüzgardan uçmaması için önlem aldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Meteoroloji, Fırtına, Kayseri, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title