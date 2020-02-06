Kayseri'de fırtınada sobadan sızan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de fırtınada sobadan sızan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de fırtınada sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 14 kişi tedavi altına alındı.

06.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:10
Kayseri'de fırtınada sobadan sızan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı

'de fırtınada sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 14 kişi tedavi altına alındı.

Kentte hızı zaman zaman 100 kilometreyi aşan fırtına dolayısıyla dün geceden bu yana ilçesinde 8, ilçesinde 3, Akkışla ilçesinde 2, Kocasinan ilçesinde de 1 kişi kaldıkları evlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.


Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 14 kişinin tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA
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