Kayseri'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 18 Nisan tarihinde Kayseri ve çevre illerde şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı bildirilerek olası tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 18 Nisan tarihinde Kayseri ve çevre illerde şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı bildirilerek olası tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 18.04.2021 tarihinde Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklenildiği kaydedilerek; "Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına (40-70 km/saat), Yüksek Kesimlerde Yer Yer Kuvvetli Fırtına (60-80 km/saat). Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz taşınımı, soba ve karbonmonoksit zehirlenmeleri, enerji hatlarında kesintiler, tarımsal zararlar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı