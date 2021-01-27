Kayseri'de fırtına, otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu

KAYSERİ'de, saatte hızı 70 kilometreyi bulan fırtına otobüs duraklarını devirdi, çatıları uçurdu.

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, Talas ve Melikgazi ilçelerinde etkili oldu. Talas'ta Sayer Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı Tuğçe Apartmanı'nın çatısı fırtına nedeniyle söküldü. Melikgazi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde de çatılar uçtu, otobüs durakları devrildi. İtfaiye ekipleri, fırtına nedeniyle kent genelinde 23 binanın çatısının uçtuğunu açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, çatı uçması ile soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ