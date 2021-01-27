Kayseri'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, otobüs durağı devrildi
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Kayseri'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, otobüs durağı devrildi

27.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:58
Kayseri'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, otobüs durağı devrildi

Kayseri'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde dün akşam başlayan fırtına nedeniyle 11 yapının çatısı uçtu, çok sayıda tabela yerinden koptu, ağaçlar devrildi.

Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki garajın çatısı çöktü, bazı araçlar hasar gördü.

Fırtınada bir otobüs durağı da devrildi.

Belediye ekipleri, zarar gören yerlerde temizleme ve hasar tespit çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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